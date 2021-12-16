Раиси поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана

Раиси направил казахстанскому коллеге Токаеву поздравительную телеграмму по случаю 30-й годовщины независимости Казахстана.

"Республика Казахстан за 30 лет после независимости сделал важные шаги на пути прогресса, всеобщего развития, благосостояния и безопасности граждан", отмечается в послании.

Он также высоко оценил региональное и международное взаимодействие двух стран в рамках таких структур, как СВМДА, ОЭС, ОИС и ШОС.

Отмечается, что глава государства выразил надежду на дальнейшее последовательное укрепление конструктивных двусторонних связей на благо дружественных народов двух стран.