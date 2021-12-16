Раиси поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана

Раиси направил казахстанскому коллеге Токаеву поздравительную телеграмму по случаю 30-й годовщины независимости Казахстана.
"Республика Казахстан за 30 лет после независимости сделал важные шаги на пути прогресса, всеобщего развития, благосостояния и безопасности граждан", отмечается в послании.
Он также высоко оценил региональное и международное взаимодействие двух стран в рамках таких структур, как СВМДА, ОЭС, ОИС и ШОС.
Отмечается, что глава государства выразил надежду на дальнейшее последовательное укрепление конструктивных двусторонних связей на благо дружественных народов двух стран.
Тегеран, 16 декабря, ИРНА - Президент Ирана Эбрахим Раиси в телеграмме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву ко Дню независимости республики выразил надежду на укрепление двусторонних связей.
Раиси направил казахстанскому коллеге Токаеву поздравительную телеграмму по случаю 30-й годовщины независимости Казахстана.
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