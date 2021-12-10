Иран на встрече в формате "3+3" призвал избегать геополитических изменений

Хагигян сказал, что во время заседания, прошедшего в пятницу в Москве Иран выступил в поддержку формата «3 + 3», подчеркнув необходимость развития регионального сотрудничества, особенно в торгово-экономической, транспортной и транзитной сферах.

Он отметил, что формат «3 + 3» соответствует региональной политике Ирана. "Иран считает, что региональные проблемы и вызовы должны решать сами государства региона", сказал он.

В пятницу в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.