10 дек. 2021 г., 23:20
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News Code: 84572540
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Иран на встрече в формате "3+3" призвал избегать геополитических изменений

Иран на встрече в формате "3+3" призвал избегать геополитических изменений

Тегеран, 10 декабря. ИРНА — Генеральный директор департамента по вопросам стран Евразии, помощник министра иностранных дел Али Реза Хагигян сказал, что на заседании формата "3+3" Тегеран подчеркнул необходимость уважать территориальную целостность стран региона и избегать любых геополитических изменений в регионе.

Хагигян сказал, что во время заседания, прошедшего в пятницу в Москве Иран выступил в поддержку формата «3 + 3», подчеркнув необходимость развития регионального сотрудничества, особенно в торгово-экономической, транспортной и транзитной сферах.

Он отметил, что формат «3 + 3» соответствует региональной политике Ирана. "Иран считает, что региональные проблемы и вызовы должны решать сами государства региона", сказал он.

 В пятницу в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.

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