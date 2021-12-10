Иранская делегациия продолжает интенсивные дипломатические переговоры в Вене

На полях очередного заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене прошел встреча переговорщиков Ирана и высокопоставленных переговорщиков России.

При этом, замглавы МИД Ирана Али Багери Кани и российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов провели консультации, чтобы обсудить остающиеся проблемы и дальнейшую работу.

Ожидается, что главный переговорщик Ирана также в ближайшие часы проведет встречу с Главным переговорщиком ЕС Энрике Мора.

Очередной раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций США с Тегерана начался 9 декабря в Вене.