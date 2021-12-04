12-летняя девушка стала лучшей пловчихой страны

Она родилась в 2009 году в городе Шираз на юге Ирана, и учится в специальной школе по развитию исключительных талантов.

"Я хотела показать своих сверстников, чтобы они могли добиться любой цели", сказала Форузеш в интервью ИРНА.

Команда провинции Фарс в национальном чемпионате по плаванию, который прошел в ноябре в Тегеране, заняла первое место, завоевав 4 золотых и 2 серебряных медалей.

Форузеш также стала лучшей пловчихой страны, завоевав 3 золота и 1 серебро.