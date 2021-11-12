12 нояб. 2021 г., 18:05
Journalist ID: 2177
News Code: 84538411
0 Persons

В Баку состоялось обсуждение текущего состояния азербайджано-иранских отношений

В Баку состоялось обсуждение текущего состояния азербайджано-иранских отношений

Тегеран, 12 ноября. ИРНА — Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева встретилась с послом Ирана в нашей стране Сеидом Аббасом Мусави. об этом посол Ирана сообщил в своем аккаунте в Twitter, передает АПА.

В ходе встречи было обсуждено текущее состояние отношений между двумя странами.

Также состоялся обмен мнениями о возможностях более тесного сотрудничества между МИДами Азербайджана и Ирана в сферах СМИ и общественной дипломатии.

Your Comment

You are replying to: .
captcha