Иран и Туркменистан сделали акцент на расширении культурного сотрудничества

Навид Расули встретился с Давудом Оразом Сахдовым, президентом Института языка, литературы и рукописей Махтумкули Академии наук Туркменистана, чтобы обсудить вопросы совместного сотрудничества.

В ходе встречи Расули сказал, что наличие тысяч рукописей на персидском, арабском и турецком языках в Институте языка, литературы и рукописей Махтумкули отражает исторические и культурные связи между Ираном и Туркменистаном на протяжении многих лет.

Расули заявил о своей готовности сотрудничать с этим институтом в различных областях и подчеркнул важность сотрудничества в области обмена информацией, совместных библиотечных исследований и исследований, а также совместного обзора произведений и рукописей.