11 нояб. 2021 г., 13:34
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Иран и Туркменистан сделали акцент на расширении культурного сотрудничества

Иран и Туркменистан сделали акцент на расширении культурного сотрудничества

Тегеран, 11 ноября, ИРНА – Культурный атташе Исламской Республики Иран Навид Расули и Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана Давуд Ораз Сахдов подчеркнули расширение культурного сотрудничества между двумя странами.

Навид Расули встретился с Давудом Оразом Сахдовым, президентом Института языка, литературы и рукописей Махтумкули Академии наук Туркменистана, чтобы обсудить вопросы совместного сотрудничества.

В ходе встречи Расули сказал, что наличие тысяч рукописей на персидском, арабском и турецком языках в Институте языка, литературы и рукописей Махтумкули отражает исторические и культурные связи между Ираном и Туркменистаном на протяжении многих лет.

Расули заявил о своей готовности сотрудничать с этим институтом в различных областях и подчеркнул важность сотрудничества в области обмена информацией, совместных библиотечных исследований и исследований, а также совместного обзора произведений и рукописей.

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