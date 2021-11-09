В Мешхеде открылась Международная выставка строительной индустрии

В выставке приняли участие 150 отечественных компаний и 20 эксклюзивных представителей иностранных компаний из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Италии и Китая.

Эта выставка была создана на площади 14000 квадратных метров от постоянного места расположения Международной выставки Мешхед и представила последние достижения строительной индустрии в различных секторах.

Сфера деятельности компаний, представленных на этой выставке, касается систем охлаждения и отопления, помещений, лифтов, эскалаторов, дверей и окон, новых строительных технологий, технических и инженерных услуг, строительных материалов, камня и фасадов, внутренней отделки, кухонного оборудования, сантехника и арматура, пожарная сигнализация и оборудование для пожаротушения.