9 нояб. 2021 г., 19:43
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В Мешхеде открылась Международная выставка строительной индустрии

В Мешхеде открылась Международная выставка строительной индустрии

Тегеран, 9 ноября, ИРНА - 25-я Международная выставка строительной индустрии, сооружений и вспомогательного оборудования открылась во вторник вечером в Международном выставочном комплексе в Мешхеде.

В выставке приняли участие 150 отечественных компаний и 20 эксклюзивных представителей иностранных компаний из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Италии и Китая.

Эта выставка была создана на площади 14000 квадратных метров от постоянного места расположения Международной выставки Мешхед и представила последние достижения строительной индустрии в различных секторах.

Сфера деятельности компаний, представленных на этой выставке, касается систем охлаждения и отопления, помещений, лифтов, эскалаторов, дверей и окон, новых строительных технологий, технических и инженерных услуг, строительных материалов, камня и фасадов, внутренней отделки, кухонного оборудования, сантехника и арматура, пожарная сигнализация и оборудование для пожаротушения.

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