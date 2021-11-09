9 нояб. 2021 г., 13:25
Journalist ID: 2388
News Code: 84535103
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Иранский боец перешел в российский Памир

Иранский боец перешел в российский Памир

Тегеран, 9 ноября, ИРНА - Али Бахтиари опытный боец из команды Javid Fighters, присоединится к российской памирской команде для продолжения своей профессиональной деятельности.

Менеджер команды Javid Fighters Хейдар Мохаммади, сказал по этому поводу: «Благодаря хорошей международной деятельности, которую мы вели на протяжении многих лет, я хорошо знаю путь профессиональных соревнований, и, исходя из этого Али Бахтиари скоро присоединится к российской памирской команде Памир с 5-летним контрактом».

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