Иранский борец завоевал серебро на Чемпионате мира в Сербии

Финалы вторых пяти весов чемпионата мира по вольной борьбе среди юношей до 23 лет начались в 20:30 в воскресенье вечером в Белграде, Сербия.

Саджад Голами при этом выиграл первый матч из-за отсутствия бронзового призера чемпионата мира Абу Бакра Абакарова из Азербайджанской Республики. Во втором раунде победил Амре Гифтаджи из Турции со счетом 8: 2 и вышел в четвертьфинал. На этом этапе Голами обыграл армянского армянина Маркосяна со счетом 5: 0 и вышел в полуфинал. На этом этапе он победил Иварса Самсонука из Латвии со счетом 9: 0 и вышел в финальный матч. В финальном матче Голами проиграл со счетом 11: 4 украинцу Мухамеду Алиеву и завоевал серебряную медаль.