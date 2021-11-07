Стрельба по движущимся морским целям истребителями-фантомами на учениях Зульфакар

«В первый день основного этапа совместных учений армии Зульфикар 1400 истребитель-бомбардировщик армейских ВВС 4-F совершил дальние перелеты со своих баз в район общих тренировок и провел дозаправку в воздухе с самолетов-заправщиков, используя оптимизированные ракеты нового поколения Новое «воздух-поверхность» уничтожал свои надводные цели на генеральной репетиционной площадке», - заявил он.

Учения " Зульфакар 1400" проходят с участием подразделений ВМФ, ПВО, ВВС и Сухопутных войск Ирана.

Такие цели, как сбор радиоэлектронной, сигнальной и противоэлектронной информации о действиях противостоящих сил с использованием систем наблюдения и навигации тактических и береговых подразделений, с различными типами иранских разведывательных беспилотных летательных аппаратов как Абабил 3, Ясир 3, Садег, Мохаджер 4 и Симорг и разведывательных самолетов, включая P3F, RF4 и Boeing 707 успешно реализованы.