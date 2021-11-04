4 нояб. 2021 г., 23:57
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News Code: 84530071
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Ирано-азербайджанские отношения продолжатся в позитивном и добрососедском русле

Ирано-азербайджанские отношения продолжатся в позитивном и добрососедском русле

Тегеран, 4 ноября. ИРНА - Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что ирано-азербайджанские отношения продолжаются в позитивном и добрососедском русле, заявил.

Е"По некоторым вопросам могут быть разногласия, но важно, чтобы обе стороны проявили серьезную волю к преодолению препятствий", заявил в четверг Амир Абдоллахиян. 
"Я и мой азербайджанский коллега Джейхун Байрамов продолжаем позитивные контакты и консультации для всестороннего развития двусторонних отношений и устранения недопонимания", подчеркнул он. 
В этом контексте, добавил иранский дипломат, стороны договорились об усилении двустороннего сотрудничества для лучшего управления общественным и медиа-пространством, а также о создании совместного комитета между двумя странами.

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