Ирано-азербайджанские отношения продолжатся в позитивном и добрососедском русле

Е"По некоторым вопросам могут быть разногласия, но важно, чтобы обе стороны проявили серьезную волю к преодолению препятствий", заявил в четверг Амир Абдоллахиян.

"Я и мой азербайджанский коллега Джейхун Байрамов продолжаем позитивные контакты и консультации для всестороннего развития двусторонних отношений и устранения недопонимания", подчеркнул он.

В этом контексте, добавил иранский дипломат, стороны договорились об усилении двустороннего сотрудничества для лучшего управления общественным и медиа-пространством, а также о создании совместного комитета между двумя странами.