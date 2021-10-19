Сербия призвала к развитию отношений с Ираном

Она на встрече с послом Ирана в Сербии Рашидом Хасанпуром заявила, что развитие культурных возможностей может укреплять сотрудничество между двумя странами.

Министр культуры Сербии, который в качестве спикера парламента страны посетил Тегеран, выразила надежду на возобновление культурных действий между двумя странами, указав на нормализацию ситуации и снятие ограничений в связи с Covid-19.

Посол Ирана в Сербии, в свою очередь, заявила об интересе Исламской Республики к развитию всеобщего сотрудничества с Сербией. Указав на позитивные и конструктивные события между двумя странами за последние месяцы, он отметил, что такие акты могут привести к встрече президентов двух стран.