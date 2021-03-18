Иран и Сербия подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в сфере энергетики и рудников

На встрече с послом Ирана Рашидом Хасанпуром сербский министр Зорана Михайлович поблагодарила его за хорошее сотрудничество с правительством Сербии и выразила надежду на дальнейшее укрепление отношений и сотрудничества между двумя странами.

«Наличие подкомитета по добыче полезных ископаемых и энергетики в рамках совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами важно для расширения сотрудничества в области горнодобывающей промышленности и энергетики, особенно в газовой сфере», - сказала она.

Она заявила, что Иран имеет много возможностей и преимуществ в области добычи полезных ископаемых и энергетики, и Сербия заинтересована в эффективном и устойчивом сотрудничестве с Ираном в этих секторах.