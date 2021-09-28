28 сент. 2021 г., 22:13
Journalist ID: 2388
News Code: 84487244
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Иранец побил 2 мировых рекордов в боевых искусствах

Иранец побил 2 мировых рекордов в боевых искусствах

Тегеран, 28 сентября, ИРНА – Ходаяр Азизан из Тебриза установил два мировых рекорда на свое имя.

Впервые в мире этот боец установил рекорд отжиманий на указательных пальцах двух рук над ножами за 52 секунды.

Также он установил рекорд куки отжимания на указательных пальцах двух рук над ножами за 60 секунд.

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