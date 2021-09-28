Иранец побил 2 мировых рекордов в боевых искусствах

Впервые в мире этот боец установил рекорд отжиманий на указательных пальцах двух рук над ножами за 52 секунды.
Также он установил рекорд куки отжимания на указательных пальцах двух рук над ножами за 60 секунд.
Тегеран, 28 сентября, ИРНА – Ходаяр Азизан из Тебриза установил два мировых рекорда на свое имя.
Впервые в мире этот боец установил рекорд отжиманий на указательных пальцах двух рук над ножами за 52 секунды.
Также он установил рекорд куки отжимания на указательных пальцах двух рук над ножами за 60 секунд.
Your Comment