Доля Ирана в нефтехимической торговле на Ближнем Востоке выросла на 2%

«Что касается производственных мощностей, то в 2019 году доля Ирана в мировом нефтехимическом производстве составляла 2,5 процента, а в конце прошлого года доля Ирана в мировом нефтехимическом производстве увеличилась до 2,7 процента за счет реализации планов второго скачка в нефтехимической отрасли. Доля Ирана в мировых нефтехимических мощностях увеличивается, в то время как большинство стран работают над модернизацией своих мощностей», - отметил он.

Аббасзаде, заявив, что около 70% нефтехимической продукции Ирана экспортируется, сказал: «Доля Ирана в мировой торговле нефтехимической продукцией в 2019 году составляла около 5,3%, а в конце 2020 года из-за увеличения экспорта - 5,9% экспорта».