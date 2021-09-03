4 сент. 2021 г., 00:42
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News Code: 84459065
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Иран призвал афганские группы избегать насилия и братоубийства

Иран призвал афганские группы избегать насилия и братоубийства

Тегеран, 4 сентября. ИРНА - Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде упомянул о спорадических конфликтах в Панджшире и призвал все афганские группы придерживаться принципа переговоров для разрешения споров и во избежание насилия и братоубийства.

В интервью ИРНА Хатибзаде сказал, что Иран находится в постоянном контакте со всеми афганскими группировками и не пожалеет усилий для уменьшения страданий афганцев.

Иран считает, что прочный мир и стабильность могут быть установлены в Афганистане только путем проведения межафганских переговоров без присутствия и вмешательства иностранцев.

Он отметил, что Афганистан устал от многих лет войны, насилия и оккупации, поэтому всем афганцам следует избегать насилия и братоубийства.

Он осудил любое иностранное вмешательство, заявив, что народ Афганистана заслуживает популярного и инклюзивного правительства, отражающего демографическую и этническую структуру страны.

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