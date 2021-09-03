Иран призвал афганские группы избегать насилия и братоубийства

В интервью ИРНА Хатибзаде сказал, что Иран находится в постоянном контакте со всеми афганскими группировками и не пожалеет усилий для уменьшения страданий афганцев.

Иран считает, что прочный мир и стабильность могут быть установлены в Афганистане только путем проведения межафганских переговоров без присутствия и вмешательства иностранцев.

Он отметил, что Афганистан устал от многих лет войны, насилия и оккупации, поэтому всем афганцам следует избегать насилия и братоубийства.

Он осудил любое иностранное вмешательство, заявив, что народ Афганистана заслуживает популярного и инклюзивного правительства, отражающего демографическую и этническую структуру страны.