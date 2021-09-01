Экспорт Ирана через пограничный терминал Базарган вырос на 73%

Он отметил, что за указанный период через таможенный терминал было экспортировано продукции на 210 млн 764 тыс. долларов. "Эти продукции включают нефтехимию, овощи, сельское хозяйство, драгоценные камни, керамические и стеклянные изделия и отходы чугуна и стали, а также текстильные изделия", добавил он.

Около четверти всех иранских пограничных терминалов расположены в провинции Западный Азербайджане, в составе которого находятся Базарган, Маку, Рази, Хой, Сарв, Санам-Болаги и Тамарчин. Базарганская таможня является важнейшим иранским сухопутным пограничным районом, через который осуществляется товарообмен с Турцией. Данная таможня работает в круглосуточном режиме.