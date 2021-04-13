Зариф назвал атаку на ядерный объект в Натанзе военным преступлением

"Исламская республика Иран оставляет за собой право в соответствии с международным правом совершать все необходимые действия для защиты своих граждан, интересов и объектов от террористических или диверсионных актов", написал он в своем Twitter.

"Усилия Израиля, направленные на предотвращение возобновления международной ядерной сделки — СВПД, после президентских выборов в США, первоначально нашли отражение в угрозах, которые теперь материализовались", - добавил он.

«Если США хотят предотвратить серьезные последствия глупых игр своих террористических марионеток, они должны немедленно прекратить рассматривать противозаконные меры — будь то экономический терроризм, которым занимался (бывший президент США Дональд) Трамп (и продолжает заниматься нынешняя администрация США), или недавний ядерный терроризм — в качестве инструмента для переговоров", подчеркнул Зариф.

Глава иранской дипломатии также потребовал отменить все санкции, введенные с момента принятия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

11 апреля официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что в части сети распределения электричества на заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария. По его данным, этот инцидент не стал причиной загрязнения и причинения вреда человеку.

Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что действия в отношении центра по обогащению урана в Натанзе демонстрируют поражение противников прогресса Ирана в ядерной сфере и переговорного процесса по снятию санкций с Ирана.