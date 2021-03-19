19 мар. 2021 г., 16:08
Journalist ID: 2177
News Code: 84270433
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Иран заявил, что США не исполняют решения Международного суда

Иран заявил, что США не исполняют решения Международного суда

Тегеран, 19 марта. ИРНА — Правительство Исламской Республики Иран в письме в Международный Суд (МС) сообщило о продолжающихся нарушениях и отсутствии приверженности США приказу МС от 3 октября 2018 г. об ослаблении санкций в отношении Ирана и призвало МС показать правильную реакцию на этот вопрос.

3 октября 2018 года Международный суд ООН решил, что США должны ослабить антииранские санкции, введенные после выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Правительство Ирана также указало на голосование Трибунала по рассмотрению претензий Ирана и США (IUSCT) в Гааге, против США по иску на 37 миллионов долларов, возбужденному Ираном.

Письмо иранского правительства указывает на документы о неоднократных и продолжающихся нарушениях приказа Международного суда. Письмо было передано генеральному секретарю Международного суда в Гааге в четверг.

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