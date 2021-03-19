Иран заявил, что США не исполняют решения Международного суда

3 октября 2018 года Международный суд ООН решил, что США должны ослабить антииранские санкции, введенные после выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Правительство Ирана также указало на голосование Трибунала по рассмотрению претензий Ирана и США (IUSCT) в Гааге, против США по иску на 37 миллионов долларов, возбужденному Ираном.

Письмо иранского правительства указывает на документы о неоднократных и продолжающихся нарушениях приказа Международного суда. Письмо было передано генеральному секретарю Международного суда в Гааге в четверг.