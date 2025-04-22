22 апр. 2025 г., 18:42
Новости ID: 85811336
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Путин и султан Омана обсудили ядерную программу Ирана

22 апр. 2025 г., 18:42
Новости ID: 85811336
Путин и султан Омана обсудили ядерную программу Ирана

Тегеран, 22 апреля, ИРНА - Помощник президента России по внешней политике заявил, что лидеры России и Омана в ходе своих переговоров во вторник в Москве также обсудили тему ядерной программы Ирана.

Юрий Ушаков во вторник, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждалась ли ядерная программа Ирана на переговорах Путина и султана Хайтама бен Тарика в Кремле, сказал: "Да".

Он продолжил: "Россия находится в тесном контакте со своими иранскими коллегами по этому вопросу".

Султан Омана, чья страна является площадкой для непрямых переговоров между Ираном и США, во вторник впервые в истории отношений между Маскатом и Москвой встретился и провел переговоры с президентом России.

Помощник Путина также сказал: Ожидается, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этой неделе посетит Москву.

3 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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