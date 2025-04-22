Путин и султан Омана обсудили ядерную программу Ирана

Юрий Ушаков во вторник, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждалась ли ядерная программа Ирана на переговорах Путина и султана Хайтама бен Тарика в Кремле, сказал: "Да".

Он продолжил: "Россия находится в тесном контакте со своими иранскими коллегами по этому вопросу".

Султан Омана, чья страна является площадкой для непрямых переговоров между Ираном и США, во вторник впервые в истории отношений между Маскатом и Москвой встретился и провел переговоры с президентом России.

Помощник Путина также сказал: Ожидается, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этой неделе посетит Москву.