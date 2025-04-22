Возобновлено авиасообщение Тегеран - Махачкала

Андрей Танаев заявил во вторник в интервью агентству "РИА Новости", что согласно предварительной договоренности, небольшой пассажирский самолет вместимостью 30 человек будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Тегеран – Махачкала – Тегеран один раз в неделю в течение ближайших двух месяцев для перевозки пассажиров и почтовых отправлений.

Он отметил, что Махачкала расположена на трассе транспортного коридора "Север – Юг", и добавил, что на этом авиационном маршруте будет осуществляться комбинированная перевозка пассажиров и грузов для удовлетворения существующих потребностей в транспорте.

Представитель Республики Дагестан в Тегеране сообщил, что по поручению главы региона ведется подготовка к открытию авиасообщения между городом Решт (провинция Гилян на севере Ирана) и Махачкалой.

Согласно этому сообщению, на первом рейсе Тегеран – Махачкала находилась делегация иранских чиновников в сфере экономики и транспорта.

По его словам, делегация планирует встретиться с главой Республики Дагестан, посетить порты региона и принять участие в специализированных совещаниях по вопросам туризма, промышленности и спорта.