Иран входит в число ведущих разработчиков газовых турбин

Отметив, что газовые турбины используются в самолетах, кораблях и производстве электроэнергии, Алиабади сказал, что газовая турбина считается одной из важных открытий и научных достижений человечества.

"Сегодня Иран с гордостью заявляет, что он владеет технологией для производства различных видов газовых турбин", сказал Алиабади в беседе ИРНА.

Кроме того он сказал, что Иран разработал MGT75, который повысит эффективность схем энергоснабжения до 60 процентов.

"Новая турбина может сжигать водород и выделять водяной пар вместо парниковых газов", сказал он, добавив, что продукт полностью иранский и дешевле, чем иностранные модели.

Он также сказал, что продукт будет представлен на мировом рынке, и это обязательно будет приветствоваться.

Алиабади добавил, что потребление воды на новой электростанции снизится до 90% по сравнению с более старыми моделями.