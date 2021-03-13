Трофей Арджана стал символом сборной Ирана на ОИ-2020 в Токио

Олимпийский комитет Ирана впервые решил избрать символ иранской сборной на олимпийских играх. С конца прошлой весны были предложены три древних символа со спортивной тематикой, среди которых 3255-летний трофей Арджана (трофей жизни) был выбран. Трофей Арджана подобен подносу, на котором изображены спортивные занятия древних персов.

На трофее Арджана, который представлен как символ иранской сборной на ОИ-2020, изображены спортивные игры. Эти игры, которые проводились 3000 лет назад в древней Персии, были очень похожи на сегодняшние Олимпийские игры. В этих соревнованиях состоялись не только атлетические соревнования, а также соревнования по военным играм. Другое сходство между этим символом и современным знаком Олимпийских игр заключается в существовании пяти кругов. Но в отличие от символа Олимпийских игр, они не связаны как цепь, а имеют общий центр.