Иран и Куба планируют производить миллионы доз вакцин против COVID-19

"В Иране работают над созданием девяти вакцин от коронавируса, а на Кубе — 4", написал Джаханпур в своем аккаунте в Twitter, добавив, что обе стороны находятся под санкциями США в течение десятилетий, а санкции были усилены за последние месяцы.

"Куба готовится к клинической фазе 3 вакцины с 150 тыс. участников", указал он, отметив, что одновременно 50 тыс. человек в Иране примут участие в клинической фазе испытаний вакцины.

Ранее, в беседе ИРНА, он сказал, что существуют четыре различных способа поставки вакцины против коронавируса, включая прямую закупку из зарубежной страны, закупку в центре COVAX Всемирной организации здравоохранения, совместное производство с кубинской компанией, а также отечественное производство вакцины.

Достигнуты договоренности о совместном производстве вакцины с зарубежным государством. Он отметил, что Иран установил условия для проведения клинических испытаний вакцины на людях, согласно которым вакцина должна производиться совместно, а ее технология должна быть передана Ирану.