Рухани: США несут ответственность за убийство генерала Сулеймани

«В году, который заканчивается завтра, мы сталкиваемся с горем и болью. В прошлом году мы стали свидетелями мученической смерти генерала в результате жестокого убийства, совершенного официальными лицами США, включая президента и государственного секретаря, которые оба несут ответственность за это преступление», - сказал он.

Рухани, заявив, что в этом преступлении замешаны и другие, продолжил: «Наша нация не откажется от них, и это право нашего народа отомстить и защитить свои неотъемлемые права».

По его словам, «смерть Сулеймани была местью Исламской Республике и мести народам региона и независимости стран региона, которые выступили против заговоров и сионизма».

«Никто не выигрывает от отсутствия безопасности в Йемене, Сирии, Ираке, Ливане и Афганистане, кроме сионистов. Все страны региона страдают от отсутствия безопасности. Убив Сулеймани, они хотели отомстить великому человеку, который хорошо и тактично противостоял им. Некоторые думают, что Сулеймани был храбрецом. Это правда, но дело не только в его храбрости, но и в его мудрости», - добавил он.

Напомним, генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

Президент США Дональда Трамп позже заявил, что он приказал убийство генерала Сулеймани