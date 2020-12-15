Иран и Астраханская область обсудили увеличение товарооборота

На встрече стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере торговли, сельского хозяйства, образования, культуры и туризма. В настоящее время в регионе работают более 170 предприятий с участием иранского капитала. В их число входит и резидент особой экономической зоны “Лотос”.

«Иран является одним из наших стратегических партнёров. Более 80% всех грузов, проходящих через астраханский воднотранспортный узел, следуют именно в иранском направлении. За январь−сентябрь грузооборот составил почти 2 миллиона тонн, это на уровне прошлого года. В Астраханской области создан Каспийский кластер. Он включает 2 особые экономические зоны: портовую и “Лотос”. Его задача − создать необходимые условия для роста грузооборота по коридору “Север-Юг”. Партнёры из Ирана также могут принять участие в проектах этого кластера», − сказал глава региона Игорь Бабушкин.

Также губернатор предложил использовать возможности Каспийской контейнерной линии между Астраханью и Ираном, которая заработала в начале декабря в тестовом режиме. Игорь Бабушкин отметил, что это первый шаг в организации регулярных контейнерных перевозок на Каспии.

Генконсул Ирана в Астрахани Мехди Акучакиан рассказал, что руководство Республики также поддерживает многие из перечисленных губернатором направлений сотрудничества. А иранские бизнесмены активно рассматривают возможность реализации нескольких проектов в Астраханской области.

«Я уже провёл переговоры с многими большими фирмами в Иране, которых интересует инвестировать в Астрахань. Мы сейчас рассматриваем несколько проектов в сфере животноводства и растениеводства в Астраханской области. И ещё можно исполнить индустриальный проект в зоне “Лотоса” с вашей помощью», − говорит Генеральный консул Исламской Республики Иран в Астрахани Мехди Акучакиана.

