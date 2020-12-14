Женская молодежная сборная Ирана по тяжелой атлетике впервые примет участие в международном турнире

Она отметила, что иранская молодежная сборная приедет в Саудовскую Аравию для участия в международном турнире по тяжелой атлетике, которая пройдет 5-18 марта. «Эти соревнования считаются первым зарубежным турниром для иранской женской молодежной команды», добавила она.

Женская сборная Ирана по тяжелой атлетике также будет участвовать в чемпионате Азии в Узбекистане, который пройдет 12-14 апреля 2021 года.

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