Женская молодежная сборная Ирана по тяжелой атлетике впервые примет участие в международном турнире

Она отметила, что иранская молодежная сборная приедет в Саудовскую Аравию для участия в международном турнире по тяжелой атлетике, которая пройдет 5-18 марта. «Эти соревнования считаются первым зарубежным турниром для иранской женской молодежной команды», добавила она.
Женская сборная Ирана по тяжелой атлетике также будет участвовать в чемпионате Азии в Узбекистане, который пройдет 12-14 апреля 2021 года.
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Тегеран, 14 декабря, ИРНА – Иранские тяжелоатлетки впервые примет участие в международном турнире в Саудовской Аравии. Об этом сообщила замглавы федерации тяжелой атлетики Ирана по делам женщин Марьям Манзи.
Она отметила, что иранская молодежная сборная приедет в Саудовскую Аравию для участия в международном турнире по тяжелой атлетике, которая пройдет 5-18 марта. «Эти соревнования считаются первым зарубежным турниром для иранской женской молодежной команды», добавила она.
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