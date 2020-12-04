Иранские спортсменки принесли славу Ирану на международном уровне

Иранские спортсменки в 2016 году, получив 9 олимпийских квот, смогли побить рекорд в истории спорта страны от Атланты до Рио.

Успешное присутствие иранских женщин на Азиатских играх - это еще одно достижение страны за последние восемь лет.

Из в общей сложности 54 медалей, завоеванных иранскими спортсменками на Азиатских играх, 33 медали (три золотые, 17 серебряных и 13 бронзовых) были завоеваны в сроке Хасана Рухани, что увеличилось более чем 2 раза. Завоевание иранскими женщинами золотой медали Кабадди Азиатских игр считалось одним из достижением спорта страны, потому что они впервые завоевали титул чемпионата.

Наряду с олимпийскими спортсменками на Азиатских играх женщины-паралимпийцы также успешно выступили на турнире, и в последний период этих игр они смогли сыграть важную роль в продвижении Ирана в медальном зачете. На Параазиатских играх в Джакарте в 2018 году 73 спортсменки-инвалиды соревновались с азиатскими соперницами, установив рекорд, выиграв 42 медали.

Вот некоторые из наград женского спорта Ирана за последние 6 лет:

Занятие 62 международных должностей в области спорта - Организация первого конгресса женщин-юристов в области спорта в Иране;

Захра Немати впервые выиграла олимпийскую и паралимпийскую квоту в Рио-2016 в области стрельбы из лука;

Увеличение количества спортивных сооружений для женщин до 440 тренажерных залов;

Количество организованных спортсменок составляет более 13 тысяч человек;

Количество женских спортивных тренеров составляет более 10 тысяч человек;

Отправление 137 судей-женщин для судейства международных соревнований;

Привлечение 12 000 женщин-специалистов на должности спортивного менеджмента страны.