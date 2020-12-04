Минздрав: санкции направлены против лекарств и предметов медицинского назначения

«Полная поддержка Верховного лидера революции была сформирована для использования всех национальных возможностей для мониторинга болезни и утверждения серьезных мер общественного здравоохранения по борьбе с коронавирусом», - сказал он.

«Несмотря на все ограничения из-за незаконных и односторонних санкций, правительство предоставило специальные финансовые услуги для бедных слоев населения, предоставило меры финансовой поддержки, особенно для предприятий малого бизнеса, и реализовало программы по диагностике и лечению для 3,5 миллионов афганских легальных и нелегальных иммигрантов», отметил Намаки.

Ссылаясь на экономический терроризм США против иранского народа, Намаки сказал: «Односторонние принудительные меры, принятые правительством США, оказали негативное влияние на процесс борьбы с эпидемией в нашей стране. Односторонние незаконные действия затрудняют доступ людей к основным медицинским предметам и материалам и, таким образом, ставят под угрозу здоровье иранских граждан».

По его словам, «поставки лекарств и товаров медицинского назначения за счет крайне ограниченных валютных ресурсов были нацелены даже на эти гуманитарные проблемы».

«Эта эпидемия напоминает нам о том, насколько нам нужны честность, солидарность и сотрудничество на местном, региональном и глобальном уровнях. Хотя мы привержены резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН и политическим декларациям по инфекционным и неинфекционным заболеваниям, существует необходимость пересмотреть цели, бюджеты и подходы в ответ на эпидемию инфраструктуры здравоохранения», - добавил он.

«Я призываю международные финансовые институты оказывать существенную финансовую поддержку государствам-членам, невзирая на политические препятствия», - заключил он.