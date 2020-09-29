Али Рабии: спор между Азербайджаном и Арменией имеет мирное решение

«Мы неоднократно уважали территориальную целостность Азербайджанской Республики и Армении, а также суверенитет этих стран», - сказал Али Рабией журналистам на еженедельной пресс-конференции во вторник.

«Армения и Азербайджан- наши два друга и брата, и территориальная целостность обеих стран важна для Ирана», - сказал он.

«Этот конфликт решится путем переговоров, и мы призываем две страны решит свои проблемы мирным способом», - добавил он.

«Мы также считаем, что спор между двумя соседними странами Азербайджанской Республикой и Республикой Армения имеет мирное решение, и что Иран, Турция и Россия могут помочь двум соседям в выполнении резолюций ООН с целью мирного урегулирования их разногласий», - заключил он.