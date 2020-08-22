Иранец получил приз за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Гонконге

Панджеи получил приз за роль в драме «Намо», которая считается единственным представителем иранского кино на кинофестивале в Гонконге 2020 года.

Международный кинофестиваль в Гонконге является одним из важнейших кинофестивалей мира, который из-за распространения пандемии коронавируса в этом году прошел в формате онлайн.

Драма «Намо» иранского режиссера Надера Саивара также представит Иран в 22 международных кинофестивалях, включая Берлинский кинофестиваль.

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