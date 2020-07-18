Два фильма из Ирана вошли в программу кинофестиваля в Мельбурне

Международный кинофестиваль в Мельбурне, который ранее отменился из-за распространения коронавируса, 6-23 августа пройдет в виртуальном формате. 74 фильма и 44 короткометражных фильма из 56 стран мира приняли участие в этом кинофестивале.

Картина иранского режиссера Саида Русати «Всего лишь 6,5» и документальный фильм «Тёмные тени» Мехрдада Оскуи также будут показаны в кинофестивале.

Ранее «Всего лишь 6,5» был показан на 76-м Венецианском кинофестивале. «Тёмные тени» также на 32-м международном фестивале документального кино в Амстердаме получил свою первую премию за лучший режиссер

Международный кинофестиваль в Мельбурне − ежегодный международный кинофестиваль, который проходит в Мельбурне (Австралия) с 1952 года, и наряду с Каннским и Берлинским является одним из старейших кинофестивалей мира.

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