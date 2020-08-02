Неделя иранского кино пройдет в Японии

Третья Неделя иранского кино в Японии организована культурным атташе посольства Ирана в Японии в сотрудничестве с муниципалитетом Токио, Японским кинематографическим объединением, Федерацией японских кинопродюсеров, Главным управлением по культурному сотрудничеству и делам иранцев за рубежом Организации по культуре и исламским связям и Фондом Фараби пройдет с понедельника 10 августа по среду 12 августа в Токио.

По словам культурного атташе в Японии, в этом кинофестивале приняли участие 7 фильмов с японскими субтитрами и оригинальным голосом, которые были независимо переведены и субтитрированы.

Кроме того, учитывая представление в канун 40-й годовщины Недели Святой обороны, будут показаны два фильма об иранском ветеране химической войны.

За последние два года культурный атташе посольства Ирана в Японии перевел и снабдил субтитрами 10 иранских художественных фильмов, которые, помимо показа в трех фестивлях Недели иранского кино в Японии, доступны для учреждений культуры, иранцев, студентов и японских энтузиастов. Эти работы также играют важную роль в качестве источника укрепления обучения персидскому языку для японских студентов.

Церемония открытия этой программы состоится 10 августа в 15:00 в зале программы.

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