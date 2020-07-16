Иран и Афганистан обсудили перспективы развития двусторонних отношений

"Заместитель министра иностранных дел Ирана, который находится в Афганистане во главе высокопоставленной делегации для обсуждения реализацию договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита Ханифа Атмара в Тегеран, а также доработки окончательного текста Всеобъемлющего документа о стратегическом сотрудничестве между двумя странами провел переговоры с и. о. министра иностранных дел Афганистана", сообщили в МИД Ирана.

"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки дня, Процесс мирного урегулирования в Афганистане, а также экономические проблемы, вызванные пандемией коронавируса", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны согласовали совместную дорожную карту и график доработки всеобъемлющего документа о сотрудничестве между Ираном и Афганистаном.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел Ирана вновь заявил о поддержке Исламской Республикой Иран мирного процесса в Афганистане, и выразил надежду, что межафганские переговоры с участием всех политических групп в стране начнутся в самое ближайшее время.

Аракчи подчеркнул готовность Исламской Республики Иран содействовать правительству Афганистана в продвижении процесса мирного урегулирования в стране.

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