Мустафа аль-Каземи: мы с Ираном преодолеваем сложные условия

Сегодня на встрече с главой Центробанка Ирана Абдолнасером Хеммати премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи выразил надежду, что санкции против Ирана будут сняты в ближайшее время.

Подчеркнув сотрудничество Ирака в решении вопроса об оплате Ирану за нефть и газ, он сказал: «У меня были встречи с соответствующими должностными лицами по этому вопросу, и я знаю о проблемах. Я попросил их сотрудничать для решения таких вопросов. Наше послание нашим друзьям в Тегеране заключается в том, что Ирак делает шаг в этом направлении».

«Мы также полностью согласны с вами в решении проблем с денежными переводами в виде предоставления продуктов питания и основных товаров, и мы обеспечиваем необходимое сотрудничество. Кроме того, иракские бизнесмены заинтересованы в сотрудничестве, и я распорядился разрешить проблемы, связанные с оплатой Ирану», - отметил он.

Выразив надежду на то, что жесткие санкции против Ирана закончатся как можно скорее, он сказал: «Мы надеемся, что ситуация вернется в норму. Мы готовы быть с вами, мы поможем вам в нынешней сложной ситуации, точно так же, как Иран был с нами в трудных обстоятельствах».