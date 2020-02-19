Международные авиакомпании возобновляют полёты над Ираном

"Небо над Ираном является совершенно безопасным для международных авиарейсов", сказал Амирмокри.

"Около года назад нам стало известно, что ряд стран во главе с США в штаб-квартире ИКАО планируют изменить полеты через Иран", сказал он, добавив, что после крушения украинского самолета под Тегераном число полетов международных авиакомпаний над Ираном значительно сократилось, однако недавно они стали возобновлять полеты над страной.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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