Волейбольная Лига наций пройдет с участием 3 иранских судьи

Предварительный этап мужской волейбольной Лиги наций пройдет с 22 мая по 21 июня, а женская волейбольная Лига наций – с 19 мая по 18 июня.

Международная волейбольная федерация пригласила Фархада Шахмири, Масуда Яздан-Панаха и Ибрахима Фирузи, чтобы рассудить матчи в этом турнире.

Шахмири рассудит матчи в рамках четвертой недели среди мужчин и первой и второй неделей среди женщин. Яздан-Панах также как судья должен проверить видео матчи в рамках первой и второй неделей среди женщин.

Мужская сборная Ирана по волейболу в рамках четвертой недели турнира сыграет с Бразилией, Австралией и Словенией.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392