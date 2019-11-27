Министерство разведки Ирана сообщило о задержании 8 человек, связанных с ЦРУ

"Были задержаны шесть человек, находившихся на протестах и выполнявших распоряжения разведорганов, а также два человека, которые занимались сбором информации с целью отправки ее за рубеж", говорится в сообщении министерства разведки Ирана.

В нем отмечается, что шпионы были выявлены и задержаны до того, как осуществили свои планы.

Напомним, что в последние дни в некоторых городах Ирана прошли протесты и беспорядки, поводом для которых стало решение властей о повышении цен на бензин. Протестующие доставили много проблем жителям своими незаконными действиями: повредили общественную собственность, автомобили, а также заставили людей стоять в пробках, заблокировав дороги.

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