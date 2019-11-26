Мохаммад Эслами сообщил о создании двух совместных предприятий между Ираном и Сирией

Мохаммад Эслами во вторник на иранско-сирийском бизнес-форуме, проходившем во вторник в иранской торговой палате сообщил об этом. "За прошедший год были достигнуты большие успехи в совместной комиссии Ирана и Сирии, и процесс выполнения работ стал лучше, чем когда-либо", - указал он.

"Сегодня условия для более эффективного присутствия иранских компаний в Сирии лучше, чем когда-либо", - отметил он.

"Сегодня сирийские жилищные проекты включают строительство жилых домов и развитие критически важной инфраструктуры для правительства", - добавил министр.

Министр дорог и городского развития объявил, что будут сформированы два совместных предприятия между Ираном и Сирией, добавив: "так как компания доверяет проекты иранским компаниям, министерство дорог и городского развития гарантирует этим компаниям и, таким образом, присутствие иранских компаний в Сирии становится легче".

"Расширяя нашу деятельность, вы столкнетесь с новыми изменениями, чем то, что вы испытали в сотрудничестве с другими странами", - продолжил он.

Заместитель министра жилищного строительства Сирии Мазен Лахм на встрече заявил, что будут предоставлены привилегии компаниям, работающим в сфере недвижимости и строительства.

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