Арагчи: есть надежда на прекращение огня в секторе Газа

Об этом рассказал он жрурналистам по итогам встречи с главой Совета ХАМАС Мохаммадом Исмаилом Дарвишем и членами политбюро движения ХАМАС.

"Среди вопросов, которые были затронуты были проблемы региона и, в частности, сектора Газа, а также последняя ситуация на поле в секторе Газа и переговоры о прекращении огня", пояснил он.

Что касается возможности прекращения огня в секторе Газа, он отметил, что "Мы говорили об этом, прекращение огня в секторе Газа имеет свои сложности. Есть надежда на прогресс, но в тоже время существуют и препятствия",