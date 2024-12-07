7 дек. 2024 г., 19:06
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Новости ID: 85682915
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Арагчи: есть надежда на прекращение огня в секторе Газа

7 дек. 2024 г., 19:06
Новости ID: 85682915
Арагчи: есть надежда на прекращение огня в секторе Газа

Тегеран, 7 декабря. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что прекращение огня в секторе Газа имеет свои сложности, есть надежда на прогресс, но в тоже время существуют и препятствия.

Об этом рассказал он жрурналистам по итогам встречи с главой Совета ХАМАС Мохаммадом Исмаилом Дарвишем и членами политбюро движения ХАМАС.

"Среди вопросов, которые были затронуты были проблемы региона и, в частности, сектора Газа, а также последняя ситуация на поле в секторе Газа и переговоры о прекращении огня", пояснил он.

Что касается возможности прекращения огня в секторе Газа, он отметил, что "Мы говорили об этом, прекращение огня в секторе Газа имеет свои сложности. Есть надежда на прогресс, но в тоже время существуют и препятствия",

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