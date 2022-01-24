Переговоры продвигаются успешно: МИД

«Ход переговоров находится на правильном пути. Мы добились хорошего прогресса по всем четырем направлениям, в некоторых документах стало меньше «скобок» и неточностей. Многие идеи Ирана стали словами, в том числе и в области гарантий. Важно то, что все вокруг венских переговоров согласились, что то, что произошло в предыдущие годы с выходом США из ядерной сделки, не должно повториться», - отметил он.

«Мы реалистично представили в Вене полностью оперативные, и мы считаем, что эти идеи позволили обсудить гарантии. Иран находится в Вене для сделки, которая имеет две основные характеристики: стабильная и надежная; Поэтому путь к получению гарантий важен, Иран не принимал никаких предварительных условий с первого дня», - сказал он.

По его словам, «большим успехом стало то, что многие идеи, которые выдвигала Исламская Республика, в том числе в области гарантий, превратились в слова. Важно отметить, что все вокруг переговоров в Вене согласились с тем, что то, что произошло в предыдущие годы с незаконным входом США, не должно повториться. Таким образом, принцип, предусматривающий рассмотрение гарантий, был согласован всеми».