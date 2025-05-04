Пчеловодство в Иране

Качество натурального иранского меда известно во всем мире. Это результат особого климата и уникальных природных условий Ирана. В не столь отдаленном прошлом, до начала разрушительной волны миграции из деревень в города, значительная часть сельских жителей, помимо сельского хозяйства, занималась пчеловодством. Сегодня, однако, пчеловодство в Иране находится не в лучшем состоянии. При этом, если соблюдать научные принципы, пчеловодство является очень прибыльным занятием.

journalistشهرام مومنی نوکنده
4 мая 2025 г., 18:12

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