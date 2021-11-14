Иран завоевал 5 медалей на Чемпионате Западной Азии по снукеру среди юношей до 21 года

Аршиа Хазани завоевал золото, Шервин Омидвар, Милад Кашани и Мохамма Али Пордел также получили бронзовую медаль в этом турнире.

9-й Чемпионат Западной Азии по снукеру среди юношей до 21 года в эти дни проходит в ОАЭ.

Чемпионат Азии по снукеру среди юношей до 21 года – является лучшим среди непрофессиональных юниоров снукером турнир в Азии. Эта серия соревнований санкционирована и начинается с 1993 года. В большинстве сезонов победитель турнира квалифицируется на следующий сезон Professional Snooker Tour.