6 февр. 2021 г., 17:50
Journalist ID: 2388
News Code: 84214431
0 Persons

Керманшах становится третьим нефтехимическим центром Ирана

Керманшах становится третьим нефтехимическим центром Ирана

Тегеран, 6 февраля, ИРНА - Министр нефти Ирана Бижан Зангане сказал, что с запуском четвертого нефтехимического завода Керманшах в Западном Исламабаде в этой провинции город станет третьим нефтехимическим центром страны после провинций Бушер и Хузестан.

«Запуск четвертого нефтехимического завода в Западном Исламабаде - прекрасная возможность для провинции и может привести к переменам, если в этом помогут мастера промышленники», - сказал министр.

«Мы инвестируем 2 миллиарда долларов в район между Западным Исламабадом и Сарпол-е-Захабом для строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического заводов», - пояснил он.

«Мы стремимся использовать запасы газа провинции, а также нефтяные базы Нафтшахр, Делаваран, Сомар и другие месторождения на нефтеперерабатывающем заводе, который будет построен», - добавил он.

Your Comment

You are replying to: .
3 + 6 =