Керманшах становится третьим нефтехимическим центром Ирана

«Запуск четвертого нефтехимического завода в Западном Исламабаде - прекрасная возможность для провинции и может привести к переменам, если в этом помогут мастера промышленники», - сказал министр.

«Мы инвестируем 2 миллиарда долларов в район между Западным Исламабадом и Сарпол-е-Захабом для строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического заводов», - пояснил он.

«Мы стремимся использовать запасы газа провинции, а также нефтяные базы Нафтшахр, Делаваран, Сомар и другие месторождения на нефтеперерабатывающем заводе, который будет построен», - добавил он.