Иран занимает первое место по производству битума на Ближнем Востоке и седьмое место в мире

В связи с этим завтра, в присутствии президента в режиме видеоконференции, операция по запуску крупнейшего в стране битумного НПЗ в рамках Pasargad Energy Development Group начнется без присутствия иностранного лицензиара и опираясь только на силы отечественных инженеров.

В этой связи генеральный директор Qeshm Super Heavy Oil Refinery Гасем Махмуди, ссылаясь на то, что в этом проекте полагались на способности инженеров и производителей отечественного оборудования, подчеркнул: «Этот нефтеперерабатывающий завод мощностью 70 000 баррелей в сутки планируется в 2 различных фазах, и каждая фаза составляет 35 000 баррелей в сутки».

По данным ИРНА, Иран занимает седьмое и четвертое место в мире среди десятков стран-производителей и экспортеров битума соответственно. Иран может обеспечить 8,3% мирового спроса на битум.

Иран ежегодно производит около пяти миллионов тонн битума, половина из которых потребляется внутри страны, а половина экспортируется в страны Ближнего Востока, Южной Азии, Восточной и Юго-Восточной Азии, Африки и Европы.