Рухани и Бердымухамедов подчеркнули важность развития отношений между Тегераном и Ашхабадом

В среду Хасан Рухани в телефонном разговоре с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым поздравил правительство и народ страны с праздником Курбан-байрам. «Нам важно развивать отношения и сотрудничество с Туркменистаном», - сказал он. «Так как у нас общая история, культура и добрососедство на протяжении веков, и между двумя странами всегда были дружба и сотрудничество», - отметил он.

«Иран готов сотрудничать с Туркменистаном в области здравоохранения и лечения, а также бороться с коронавирусом», - заявил он. «Отношения между должностными лицами и обмен опытом между двумя странами в этом отношении должны продолжаться больше, чем раньше», добавил Рухани.

Рухани, отметив, что вспышка коронавируса привела к сокращению торгово-экономических отношений между двумя странами, выразил надежду, что в ближайшие месяцы с усилением контроля над болезнью и усилиями должностных лиц двух стран будет наблюдаться дальнейшее развитие сотрудничества и отношений в различных экономических и торговых областях.

Президент положительно оценил некоторые меры, принятые для решения проблем транспортировки и обмена товарами между двумя странами, такие как строительство нового автодорожного моста на границе и возобновление железнодорожных перевозок с целью развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Он также подчеркнул усилия обеих сторон.

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