Пассажирский поезд сошел с рельсов на востоке Ирана

Губернатор Табаса Али Акбар Рахими сообщил ИРНА, что четыре вагона опрокинулись, на месте работают спасатели. 12 раненых были отправлены в больницу, но число пострадавших может еще вырасти из-за тяжести инцидента.
По его словам, пассажирский поезд по маршруту "Мешхед-Йезд" в 5:30 по местному времени сошел с рельсов.
Табас находится в 270 км от города Бирджанд в Южном Хорасане.
Тегеран, 8 июня, ИРНА – Как минимум 10 человек погибли в результате крушения пассажирского поезда в городе Табас на востоке Ирана, есть пострадавшие.
Губернатор Табаса Али Акбар Рахими сообщил ИРНА, что четыре вагона опрокинулись, на месте работают спасатели. 12 раненых были отправлены в больницу, но число пострадавших может еще вырасти из-за тяжести инцидента.
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