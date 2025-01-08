Пезешкиан: Географическое положение Ирана и Ирака создает уникальные условия для формирования регионального экономического хаба

Пезешкиан описал отношения между двумя странами как имеющие глубокие исторические корни и основанные на религиозных и культурных связях. «Несмотря на попытки разделить наши народы, иранцы и иракцы веками живут бок о бок, и эти глубокие религиозные и культурные связи создают благоприятные условия для укрепления политических, экономических, научных и культурных взаимодействий между двумя странами», — отметил он.

Президент подчеркнул, что укрепление связей между Ираном и Ираком несомненно будет способствовать усилению позиций региона и исламского мира в целом, добавив: «Если мы будем следовать книге Бога на основе справедливости и учений Пророка Мухаммада (мир ему) и его семьи, между нами не будет никаких разногласий».

Пезешкиан также выразил надежду на то, что визит премьер-министра Ирака в Иран приведет к дальнейшему укреплению отношений и содействию миру, безопасности и экономическому развитию в регионе. Он отметил: «Я надеюсь, что однажды мусульманские страны, как единое сообщество, смогут взаимодействовать в политической, экономической и культурной сферах».

Премьер-министр Ирака, Мохаммад аль-Судани, в свою очередь поблагодарил Иран за его поддержку и помощь и выразил готовность своей страны к реализации соглашений и совместных проектов, включая железнодорожные и дорожные инициативы, создание совместной экономической зоны в пограничных регионах и проекты в области газа и электроэнергетики. Он также отметил заинтересованность в участии иранских компаний в реализации инфраструктурных проектов в Ираке.