Пезешкиан: Иран и Ирак имеют общие обеспокоенности по поводу ситуации в Сирии

Во время встречи, собеседники обсудили стабильность и безопасность в Сирии, сохранение её территориальной целостности, борьба с террористическими группировками, необходимость вывода израильских войск из оккупированных территорий, а также внимание к религиозным чувствам, особенно в отношении шиитских святынь.

Президент Пезешкиян подчеркнул, что Ирак, успешно преодолевший угрозу терроризма, вступает в новую фазу развития. Он выразил надежду, что двустороннее сотрудничество между странами будет и далее развиваться, способствуя укреплению взаимных связей.

В ответ премьер-министр ас-Судани выразил благодарность за теплый прием и отметил, что данный визит нацелен на усиление сотрудничества и установление устойчивых межгосударственных отношений. Ас-Судани также осудил военные преступления и массовые убийства палестинцев в Газе, заявив о неэффективности международного сообщества в обеспечении прекращения насилия со стороны израильского режима, что ставит под угрозу безопасность и мир в регионе.

Отметив важность восстановления стабильности, премьер-министр подтвердил позицию Ирака о необходимости прекращения конфликта в Газе и обеспечения прав палестинского народа на самоопределение в рамках свободного государства. Также была подтверждена приверженность к поддержанию мира и прекращению огня в Ливане.