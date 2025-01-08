8 янв. 2025 г., 14:02
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Строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" продолжается, сообщил глава атомной организации Ирана

8 янв. 2025 г., 14:02
??????? ID: 85714317
Строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" продолжается, сообщил глава атомной организации Ирана

Тегеран, 8 января, ИРНА – Мохаммад Эслами, глава Организации по атомной энергии Ирана, сообщил о намерении обеспечить 20 000 МВт атомной электроэнергии к 1420 году и о круглосуточном строительстве второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер".

«Разработаны детальные планы по строительству атомных электростанций на южном побережье страны, в провинциях Бушер, Систан и Белуджистан, Хузестан, Хормозган, а также на северном побережье, в частности в провинции Голестан, - заявил Эслами. - Планируется, что к 1420 году будет обеспечено производство 20 000 МВт атомной электроэнергии».

По словам руководителя Организации по атомной энергии Ирана, в настоящее время атомная электростанция "Бушер" рассматривается как один из ключевых объектов в стране в сфере производства электроэнергии. Он отметил, что данная электростанция демонстрирует высокие показатели на международной арене в области управления, безопасности и повышения эффективности.

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